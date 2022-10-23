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Российский пропагандист предлагает топить и жечь украинских детей (ВИДЕО)

Очередные ужасающие слова русских пропагандистов.

сегодня, 15:32
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Автор:

Slava Kot








Один из рупоров Кремля, пропагандист российского телеканала RT Антон Красовский во время эфира озвучил свои мнения по поводу украинских детей. Россиянин предлагает их топить или сжигать в домах за то, что те называют Украину оккупированной РФ.

Российский пропагандист предлагает топить и жечь украинских детей (ВИДЕО)

Пропагандист российского телеканала RT Антон Красовский. Фото с открытых источников

На телеканале Антон Красовский разговаривал с фантастом Сергеем Лукьяненко. Писатель вспомнил посещение мероприятия Украины в 1980-х годах и рассказал, что дети считали свою страну оккупированной москалями и если бы те ушли, они бы жили как во Франции. Лукьяненко отметил, что такие слова говорили русскоязычные дети, у которых были русские фамилии.

На такие слова резко и агрессивно отреагировал пропагандист Антон Красовский.

"Их пришлось топить в Тисе, где плавают утки. Просто бросьте их и утопите" – советует пропагандист Антон Красовский.

Россиянин отметил, что это не методы писателей, но это методы России. Кроме того, Красовский отметил, что детей можна не только топить, но и закрыть в деревянных домах в Закарпатье и поджечь их там.

На вопрос должна ли существовать Украина, российский писатель сообщил, что у него есть, ведь он не хочет жить в одной стране с такими людьми. В свою очередь пропагандист сказал, что "мы их расстреляем". Имея в виду украинцев.

Видео со словами российского пропагандиста Антона Красовского об украинских детях можно посмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском пропагандисте, который придумал новый термин для убегающих от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин разрешил говорить правду о войне российским пропагандистам.



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Источник: https://www.youtube.com/c/NewsofUkraineandtheWorld
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