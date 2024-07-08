Российский оппозиционер объяснил, почему Путин сегодня нанес кровавый удар по Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин перед всеми без исключения важными внешнеполитическими событиями устраивает какие-то особые злодеяния, об этом в Фейсбуке заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.
Удар по больнице "Охматдет"
Он напомнил, что недавно после падения сбитого ATACMS в Севастополе Госдеп выступил с полуизвинительным заявлением.
При этом оппозиционер считает, что неправильно возлагать всю ответственность за удары на Путина и его окружение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.
При этом известно, что сегодня Путин
принял участие в чествовании победителей конкурса, посвященного семьи. И в это
время российские ракеты прилетели по детской больнице и роддому.
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Ігор
8 июля 2024, 18:13
Згадується висловлювання після ударів палестинських борців за свободу по Ізраїлю. Тоді всі в один голос стверджують що це робиться для того, щоб зірвати мирні перемовини або домовленості. В Україні ніхто про це не каже. Причина проста: Ізраїль себе намагається убезпечити, в Україні цим Чужим байдуже, їм не потрібне врегулювання їм потрібен бізнес на крові. Вони намагаються максимально завадити Трампу.