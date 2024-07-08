Российский оппозиционер объяснил, почему Путин сегодня нанес кровавый удар по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин перед всеми без исключения важными внешнеполитическими событиями устраивает какие-то особые злодеяния, об этом в Фейсбуке заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.

Удар по больнице "Охматдет"

"Вот сейчас очень важный саммит НАТО, Орбан-миротворец, начало председательства в СБ ООН и пожалуйста — осознанный удар по детской больнице. Я полагаю, что это часть гопнической психологии запугивания. На каждую нерешительность и мягкость, в ситуации каждого выбора он стремится сделать что-то жесткое, тем жестче, чем более значимое событие", — заявил оппозиционер.

Он напомнил, что недавно после падения сбитого ATACMS в Севастополе Госдеп выступил с полуизвинительным заявлением.

"Я сказал моим знакомым на болотах, что зря они это делают — что Москва это читает как слабость и обязательно поднимет градус. Увы, так и вышло", — отметил в Фейсбуке Пономарев.

При этом оппозиционер считает, что неправильно возлагать всю ответственность за удары на Путина и его окружение.

"Каждый, кто эту ракету делал, финансировал, собирал деньги в бюджет, объяснял по телевизору, что так и надо — их всех ждет виселица. А преступную государственную машину, которая это обеспечивала — полный демонтаж", — заявил Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом известно, что сегодня Путин принял участие в чествовании победителей конкурса, посвященного семьи. И в это время российские ракеты прилетели по детской больнице и роддому.





