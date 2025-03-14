Российский неонацист был жестоко наказан в Финляндии из-за военных преступлений в Украине

Окружной суд Хельсинки вынес пожизненный приговор одной из бывших лидеров неонацистской группировки "Русич" Яну Петровскому (Воиславу Тордену), признав его виновным в совершении военных преступлений в Украине. Россиянин категорически отрицал свою вину, и его защита планирует обжаловать решение суда. Петровскому инкриминировали пять военных преступлений, однако суд отклонил одно из обвинений. Об этом сообщает финский медиаресурс Yle.

Боевик Ян Петровский. Фото: УНН

Прокуроры отметили, что на момент боевых действий на Донбассе в 2014 году Петровский был известен как Воислав Торден. Согласно предоставленным доказательствам, он причастен к совершению пяти уголовных действий на территории Луганской области 5 сентября 2014 года.

Суд установил, что Петровский был членом добровольческой группировки "Русич", принявшей участие в нападении на бойцов украинского батальона "Айдар" на востоке Украины.

Однако суд отклонил обвинение, что Петровский как заместитель командира группировки координировал действия боевиков, которые в тот день организовали засаду и совершили поджог с использованием украинского флага. Россиянин категорически отрицал свою причастность к этим событиям.

Издание сообщает, что из-за отмены некоторых обвинений были отклонены иски о возмещении ущерба от родственников погибших или раненых украинских солдат. Это также первый случай в Финляндии, когда были предъявлены обвинения в военных преступлениях во время войны в Украине.

Суд проходил в Хельсинки, поскольку Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины об экстрадиции Тордена.

Напомним, "Комментарии" писали, что Европейский суд по правам человека принял важное решение относительно ряда исков, касающихся бездействия Украины во время конфликта между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 47 человек. Об этом свидетельствует решение суда.