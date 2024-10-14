Российский флот остался за бортом: в ВМС ВСУ сделали новое обнадеживающее заявление

Российский флот потерял возможности влиять на ход боевых действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал спикер Военно-морского флота ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что более профессионально относительно того, что произошло с российским флотом могут дать ответ представители украинской разведки.

"Я могу отметить, что какой бы там ни была степень готовности и количество единиц, — повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы (россияне) могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черноморском море, в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе. Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, оттуда сюда они так же не могут попасть", – отметил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг завел в пункты базирования в Черном море 14 кораблей, впрочем, на боевом дежурстве все еще находятся вражеские ракетоносители. Кроме того, флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают Военно-морские силы ВС Украины.

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