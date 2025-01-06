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Российский эксперт по выживанию не выжил на войне против Украины

Российский "патриот" Олег Гегельский погиб на войне в Украине.

сегодня, 14:17
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Автор:
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Slava Kot

На войне России против Украины был ликвидирован известный российский поэт-песенник, ветеран и эксперт по выживанию Олег Гегельский. Гегельский родился в 1964 году в Черкассах, однако большую часть жизни прожил в России, а в 60-летнем возрасте ушел на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский эксперт по выживанию не выжил на войне против Украины

Олег Гегельский. Фото из открытых источников

Осенью 2024 года Олег Гегельский вступил в ряды российской армии, чтобы воевать против Украины. Как пишут российские СМИ, "он был ярым патриотом" и считал, что "настоящая жизнь" для него возможна только в горячих точках. Гегельского отправили в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии армии РФ, где он погиб попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

"Его отправили на задание. Они ехали на машине так называемыми серыми зонами и попали под артобстрел. Так его не стало", — рассказала жена Гегельского.

Гегельский в разные периоды своей жизни служил снайпером в спецназе РФ, участвовал в военных действиях в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранения. После этого он увлекся выживанием и, по утверждению российских СМИ, стал экспертом по этому делу.

Кроме того, Гегельский являлся известным автором песен в РФ. Он написал тексты для таких российских звезд эстрады и пропаганды, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Любовь Успенская и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице РФ ликвидировали чиновника, непосредственно причастного к ракетным ударам по Украине.

Также "Комментарии" писали об убийстве российского генерала в Москве.



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