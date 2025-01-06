Российский эксперт по выживанию не выжил на войне против Украины

На войне России против Украины был ликвидирован известный российский поэт-песенник, ветеран и эксперт по выживанию Олег Гегельский. Гегельский родился в 1964 году в Черкассах, однако большую часть жизни прожил в России, а в 60-летнем возрасте ушел на фронт убивать украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Олег Гегельский. Фото из открытых источников

Осенью 2024 года Олег Гегельский вступил в ряды российской армии, чтобы воевать против Украины. Как пишут российские СМИ, "он был ярым патриотом" и считал, что "настоящая жизнь" для него возможна только в горячих точках. Гегельского отправили в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии армии РФ, где он погиб попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

"Его отправили на задание. Они ехали на машине так называемыми серыми зонами и попали под артобстрел. Так его не стало", — рассказала жена Гегельского.

Гегельский в разные периоды своей жизни служил снайпером в спецназе РФ, участвовал в военных действиях в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранения. После этого он увлекся выживанием и, по утверждению российских СМИ, стал экспертом по этому делу.

Кроме того, Гегельский являлся известным автором песен в РФ. Он написал тексты для таких российских звезд эстрады и пропаганды, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Любовь Успенская и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице РФ ликвидировали чиновника, непосредственно причастного к ракетным ударам по Украине.

Также "Комментарии" писали об убийстве российского генерала в Москве.