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Российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО

Российский беспилотник приблизился к границам НАТО. Что произошло во время массированной атаки РФ на Украину.

29 июня 2025, 08:05
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Slava Kot

В ночь на 29 июня Россия совершила очередную массированную комбинированную воздушную атаку на Украину. По данным мониторинговых ресурсов, было выпущено не менее 450 ударных дронов и более 40 ракет разных типов. Один из дронов вылетел из-за границы Украины и направился в сторону Румынии.

Российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как сообщают мониторинговые ресурсы, один из российских ударных беспилотников пролетел над территорией Молдовы и приблизился к воздушному пространству Румынии, являющейся членом НАТО. Сообщается, что российский дрон в Молдове двигался к городу Бендеры и находился в 13 км от пассажирского самолета.

Последующая траектория дрона пролегала в сторону Румынии. Однако позже появились сообщения о том, что сигнал беспилотника исчез. О возможном уничтожении или падении аппарата официальных подтверждений нет.

Российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО - фото 2

Российский дрон на территории Молдовы

По состоянию на утро 29 июня ни украинские воздушные силы, ни власти Молдовы или Румынии не комментировали пересечение российским дроном государственных границ. В то же время из-за угрозы новых атак граничащая с Украиной Польша подняла в небо свои истребители.

Это уже не первый случай, когда российские беспилотники нарушают воздушное пространство во время атак по Украине. Ранее подобные случаи фиксировались в Польше, Румынии, Молдове и других странах, имеющих общую границу с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" писал о сообщениях об "ощутимых потерях" после атаки России по Украине в ночь на 29 июня.

Также "Комментарии" сообщал, что Румыния приняла решение сбивать российские дроны, если они попадут в воздушное пространство страны.



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