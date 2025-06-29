Российский дрон вылетел из Украины и приблизился к границам страны НАТО

В ночь на 29 июня Россия совершила очередную массированную комбинированную воздушную атаку на Украину. По данным мониторинговых ресурсов, было выпущено не менее 450 ударных дронов и более 40 ракет разных типов. Один из дронов вылетел из-за границы Украины и направился в сторону Румынии.

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как сообщают мониторинговые ресурсы, один из российских ударных беспилотников пролетел над территорией Молдовы и приблизился к воздушному пространству Румынии, являющейся членом НАТО. Сообщается, что российский дрон в Молдове двигался к городу Бендеры и находился в 13 км от пассажирского самолета.

Последующая траектория дрона пролегала в сторону Румынии. Однако позже появились сообщения о том, что сигнал беспилотника исчез. О возможном уничтожении или падении аппарата официальных подтверждений нет.

Российский дрон на территории Молдовы

По состоянию на утро 29 июня ни украинские воздушные силы, ни власти Молдовы или Румынии не комментировали пересечение российским дроном государственных границ. В то же время из-за угрозы новых атак граничащая с Украиной Польша подняла в небо свои истребители.

Это уже не первый случай, когда российские беспилотники нарушают воздушное пространство во время атак по Украине. Ранее подобные случаи фиксировались в Польше, Румынии, Молдове и других странах, имеющих общую границу с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" писал о сообщениях об "ощутимых потерях" после атаки России по Украине в ночь на 29 июня.

Также "Комментарии" сообщал, что Румыния приняла решение сбивать российские дроны, если они попадут в воздушное пространство страны.