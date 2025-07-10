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Российский дрон разбился в Литву после атаки по Украине: что известно

Вместо атаки по Украине, российский беспилотник упал в стране НАТО.

10 июля 2025, 14:18
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Slava Kot

Вооруженные силы Литвы сообщили о приближении к своему воздушному пространству неизвестного объекта со стороны Белоруссии. Как оказалось, это был российский дрон, залетевший на территорию Литвы со стороны Белоруссии.

Российский дрон разбился в Литву после атаки по Украине: что известно

Российский беспилотник. Фото из открытых источников

10 июля Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, использовав около 400 ударных беспилотников и дронов-приманок. Один из БПЛА пролетел через территорию Беларуси и упал в Литве.

"Сегодня около 11:30 утра Воздушные силы Литвы обнаружили приближающийся к литовской границе объект с белорусской стороны", — говорится в сообщении армии Литвы.

Как указывают Вооруженные силы Литвы, именно в это время в небе находились истребители воздушного патрулирования НАТО в учебном режиме. Однако из-за опасности им изменили приказ на боевой и отправили в сторону русского дрона.

Однако дрон вскоре сам упал, а литовские службы занялись поиском российского беспилотника, оказавшегося дроном-приманкой.

"Силовики на службе занялись местом аварии объекта. Объект похож на самодельный и не опасен", — сообщили Вооруженные силы Литвы.

Российские дроны не в первый раз нарушают воздушное пространство стран НАТО. Кроме Литвы, беспилотники РФ после атак по Украине также падали на территории Румынии, Польши и других стран, имеющих общую границу с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия совершила самую большую атаку России по Украине за всю войну. В Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить воздушных целей, в том числе ракет и дронов.

Также "Комментарии" писали, что украинский боевой дрон "Вампир" увековечен на монете от НБУ.



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