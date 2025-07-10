Российский дрон разбился в Литву после атаки по Украине: что известно

Вооруженные силы Литвы сообщили о приближении к своему воздушному пространству неизвестного объекта со стороны Белоруссии. Как оказалось, это был российский дрон, залетевший на территорию Литвы со стороны Белоруссии.

Российский беспилотник. Фото из открытых источников

10 июля Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, использовав около 400 ударных беспилотников и дронов-приманок. Один из БПЛА пролетел через территорию Беларуси и упал в Литве.

"Сегодня около 11:30 утра Воздушные силы Литвы обнаружили приближающийся к литовской границе объект с белорусской стороны", — говорится в сообщении армии Литвы.

Как указывают Вооруженные силы Литвы, именно в это время в небе находились истребители воздушного патрулирования НАТО в учебном режиме. Однако из-за опасности им изменили приказ на боевой и отправили в сторону русского дрона.

Однако дрон вскоре сам упал, а литовские службы занялись поиском российского беспилотника, оказавшегося дроном-приманкой.

"Силовики на службе занялись местом аварии объекта. Объект похож на самодельный и не опасен", — сообщили Вооруженные силы Литвы.

Российские дроны не в первый раз нарушают воздушное пространство стран НАТО. Кроме Литвы, беспилотники РФ после атак по Украине также падали на территории Румынии, Польши и других стран, имеющих общую границу с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия совершила самую большую атаку России по Украине за всю войну. В Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить воздушных целей, в том числе ракет и дронов.

Также "Комментарии" писали, что украинский боевой дрон "Вампир" увековечен на монете от НБУ.