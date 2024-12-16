Российский десант против иконы и молитвы: как в Одесской области вызвали бурю (ВИДЕО)

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (УПЦ МП) помог защитить Одессу от высадки российского десанта. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Иллюстративное фото

Глава Одесской ОВА рассказал, что в первые дни полномасштабной войны митрополит Агафангел целые сутки ездил вдоль побережья с иконой, чтобы предотвратить высадку российского десанта.

"Мы точно знаем, что 10 дней была буря сильная на Черном море, и десант не смог подойти к берегам Одесщины", — отметил Олег Кипер.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что "Квартал 95" показал карту Украины без Крыма.

Студия "Квартал 95" все чаще попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и нестыковках по поводу прохождения военной службы актерами юмористического коллектива. Теперь кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины. Об этом пишет Телеграф.

10 декабря на официальной странице коллектива в Инстаграмме появилась реклама новогоднего выпуска "Вечернего квартала", который будет транслироваться по каналу "1+1" во вторник, 31 декабря. "Известные звезды, юмористические номера и праздничное настроение, которое поможет запомнить эти дни надолго!", — обещают юмористы шоу.

Однако один момент в анонсе привлек внимание пользователей соцсети. Украинцы не только возмутились неуместностью праздничного шоу, но и заметили отсутствие украинского, аннексированного Россией Крымского полуострова.