Российский блогер завербовал жителя поселка, чтобы корректировать удары по Запорожью

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, действовавший в Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Крылатая ракета, иллюстративное фото

Злоумышленник помогал оккупантам подготовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории региона.

Под прицелом врага находились места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, вовлеченных в боевые операции на южном фронте.

Кроме того, агент пытался установить и передать агрессору локации опорных пунктов и укрепрайонов украинских войск вблизи передовой.

Сотрудники СБУ задокументировали его разведактивность и заранее задержали во время выполнения им вражеского задания в апреле 2022 года.

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в областном центре и автомобиля.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, дистанционно завербованный фсб через блогера Юрия Подоляку.

Для сбора разведданных агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ, а полученные сведения передавал Подоляке, который затем "отчитывался" в фсб.

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал в преступной деятельности.

На основании собранных Службой безопасности доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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