logo

BTC/USD

65673.09

ETH/USD

2625.16

LTC/USD

66.50

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский бизнес в Украине: как это возможно
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский бизнес в Украине: как это возможно

Как работает схема перерегистрации бизнеса

сегодня, 19:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

После начала полномасштабного вторжения в Украину действуют законодательные ограничения, запрещающие хранить российских собственников или бенефициаров в структурах компаний. Однако, несмотря на эти запреты, по меньшей мере, 621 компания вывела из своего состава россиян и продолжает работу на украинском рынке, при этом выигрывая государственные тендеры на миллионы гривен. Об этом сообщает Опенадатабот.

Российский бизнес в Украине: как это возможно

Иллюстративное фото людей в офисе. Фото с открытых источников

Согласно информации от Опендатабота, Министерство юстиции в 8 из 10 проверенных случаев подтвердило незаконность таких перерегистраций. Однако все изменения остались в силе, а компании продолжают свою деятельность.

Примеры компаний с нарушениями:

  • "РАВЕТТИ УКРАИНА" : компания, делящая адрес массовой регистрации с 75 другими бизнесами. За год она получила чистую прибыль 4,7 млн. грн. и выиграла государственные тендеры почти на 3 млн. грн.

  • Домофон. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА”: в прошлом году прибыль составила 3,3 млн грн.

  • "ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ" : доход за прошлый год — 1,4 млн грн.

  • "ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-УКРАИНА" : чистая прибыль составила 515 тыс. грн.

  • "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА" : прибыль — 312 тыс. грн.

  • "ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА" (ЛАЛАНА ГРУПП) : бизнес понес убытки в 1,6 млн грн и имеет неуплаченные долги.

  • "РЕОСВИТ" : владелец торговой марки Nadi Renardi.

  • "НОВАКОМ УКРАИНА" : с 2020 года компания не представляет финансовую отчетность.

В большинстве случаев нотариусы, подтверждающие изменения, понесли только минимальные санкции, такие как временное отключение от реестров. Однако вопрос отмены незаконных перерегистраций остается нерешенным, поскольку судебных решений или других официальных оснований для аннулирования изменений нет.

Основная причина — сроки обжалования давно истекли, а пострадавшие лица, чьи права были бы нарушены в результате таких действий, не выявлены.

Напомним, что украинский суд поддержал требование Министерства юстиции о переводе активов российских олигархов под санкции в государственную собственность. Это касается, в частности, бизнеса Мирона Гориловского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://opendatabot.ua/analytics/business-owners-rf-2024
Теги:

Новости

Все новости