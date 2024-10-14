Российский бизнес в Украине: как это возможно

После начала полномасштабного вторжения в Украину действуют законодательные ограничения, запрещающие хранить российских собственников или бенефициаров в структурах компаний. Однако, несмотря на эти запреты, по меньшей мере, 621 компания вывела из своего состава россиян и продолжает работу на украинском рынке, при этом выигрывая государственные тендеры на миллионы гривен. Об этом сообщает Опенадатабот.



Иллюстративное фото людей в офисе. Фото с открытых источников

Согласно информации от Опендатабота, Министерство юстиции в 8 из 10 проверенных случаев подтвердило незаконность таких перерегистраций. Однако все изменения остались в силе, а компании продолжают свою деятельность.

Примеры компаний с нарушениями:

"РАВЕТТИ УКРАИНА" : компания, делящая адрес массовой регистрации с 75 другими бизнесами. За год она получила чистую прибыль 4,7 млн. грн. и выиграла государственные тендеры почти на 3 млн. грн.

Домофон. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА” : в прошлом году прибыль составила 3,3 млн грн.

"ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ" : доход за прошлый год — 1,4 млн грн.

"ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-УКРАИНА" : чистая прибыль составила 515 тыс. грн.

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА" : прибыль — 312 тыс. грн.

"ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА" (ЛАЛАНА ГРУПП) : бизнес понес убытки в 1,6 млн грн и имеет неуплаченные долги.

"РЕОСВИТ" : владелец торговой марки Nadi Renardi.

"НОВАКОМ УКРАИНА" : с 2020 года компания не представляет финансовую отчетность.

В большинстве случаев нотариусы, подтверждающие изменения, понесли только минимальные санкции, такие как временное отключение от реестров. Однако вопрос отмены незаконных перерегистраций остается нерешенным, поскольку судебных решений или других официальных оснований для аннулирования изменений нет.

Основная причина — сроки обжалования давно истекли, а пострадавшие лица, чьи права были бы нарушены в результате таких действий, не выявлены.

Напомним, что украинский суд поддержал требование Министерства юстиции о переводе активов российских олигархов под санкции в государственную собственность. Это касается, в частности, бизнеса Мирона Гориловского.



