Военнослужащим и их семьям в Волгоградской области простили 2,9 млрд. рублей долгов. Об этом пишут росСМИ.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Более 44 тысяч исполнительных производств на сумму 2,9 млрд рублей в отношении военнослужащих и членов их семей были приостановлены или прекращены в Волгоградской области. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Среди приостановленных — свыше 41,8 тысяч дел на сумму 2,7 млрд рублей. Меры не распространяются на алименты и компенсации за гибель кормильца. Также прекращены 1,6 тысяч производств по кредитам контрактников и 180 — в отношении их супругов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Югре Ханты-Мансийского автономного округа РФ появился плакат "Za наших" с американским военным вертолетом. Об этом сообщают РосСМИ.

Z-баннер с американским военным вертолетом "Apache" вывесили на жилом доме напротив здания городской мэрии в Пить-Яхе. Отличить американский "апач" от российского Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 помог депутат думы ХМАО и пилот вертолета со стажем 21 год Алексей Савинцев. Он заявил, что на баннере именно американский аппарат. В мэрии заявили, что баннер изготовили по заказу администрации и что он будет демонтирован.

"При изготовлении баннера подрядчик допустил ошибку, в связи с чем он сегодня же будет демонтирован. Кроме демонтажа подрядчик на собственные средства восстановит баннер с учетом ошибки и разместит на фасаде до конца текущей недели", — сообщили власти Югры.