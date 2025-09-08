logo

Российских ждут невиданные проблемы: стало известно о впечатляющем достижении ВСУ
Российских ждут невиданные проблемы: стало известно о впечатляющем достижении ВСУ

Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали серьезным ударом, и если сначала дефицит топлива ощущался лишь в отдаленных регионах, то теперь эта проблема затронула Москву.

8 сентября 2025, 09:10
Автор:
Клименко Елена

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и остановка аэропортов значительно ухудшили качество жизни россиян, при этом это стало больше ударом, чем международные санкции, заявил экономический эксперт Илья Несходовский.

Российских ждут невиданные проблемы: стало известно о впечатляющем достижении ВСУ

По его словам, именно беспилотники заставили многих россиян ощутить прямое влияние войны на их повседневную жизнь.

"Я даже скажу больше: удары дронов дали почувствовать ухудшение качества жизни гораздо сильнее санкций. Из-за этих атак останавливались аэропорты, и средний класс, который раньше мог позволить себе отдых, теперь вынужден ночевать в аэропортах, теряя деньги и отпуск", — пояснил эксперт.

Особенно болезненными для россиян стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Если первоначально дефицит топлива ощущался только в отдаленных регионах, то теперь он затронул Москву.

"Это подавалось из-за пропаганды, будто проблем нет, но когда удары стали более точными и уничтожали целые НПЗ, бензин начал исчезать, дорожать и распределяться по талонам. Жители Москвы уже записывают видео, где на пяти заправках нет 95-го бензина, и только за пределами города можно найти топливо", — доказали.

Эксперт также отметил, что ситуация с дефицитом горючего продолжит ухудшаться.

"Теперь каждый россиянин чувствует, что бензин, который раньше всегда был доступен, теперь невозможно купить. Даже если цена выросла на 20-40%, дефицит ощущается каждым. Это явное свидетельство того, что война идет, и удары по НПЗ меняют привычную жизнь в России", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", российская армия продолжает интенсивные атаки по Украине, пытаясь подорвать моральный дух населения и заставить его оказывать давление на власть с требованием уступок Кремля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.



Источник: https://uatv.ua/uk/ukrayinski-drony-b-yut-po-rosijskym-npz-i-za-rivnem-zhyttya-rosiyan-ekonomichnyj-ekspert/
