Пути обеспечения поддержки Украины рассматриваются в ЕС. После заявлений о намерениях усилить помощь Украине в России отреагировали.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что Россия ответит на планы Евросоюза относительно резкого увеличения расходов на вооружение, является ложью. Об этом заявил российским пропагандистам пресс-секретарь Путина Песков.

“На самом деле: в переводе с кремлевского языка, это звучит как “Россия приложит все усилия в демилитаризации Европы”. Однако у нее не сложилось даже с “демилитаризацией Украины”, которая была заявлена одной из “целей “СВО”, — говорится в сообщении.

Что касается европейского импорта вооружений, то по подсчетам экспертов SIPRI, как отмечают эксперты Центра, он вырос на 155%. Страны Евросоюза наращивали закупки для помощи Украине и укрепление собственной обороноспособности.

"По их данным, с началом полномасштабной агрессии РФ, оружие в Украину поставляло по меньшей мере 35 стран, а главный вклад внесли США, которые остаются крупнейшим в мире экспортером", — отмечают эксперты Центра.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, как писал портал "Комментарии", заявил, что переговоры с украинской делегацией в Джидде станут ключевыми для разблокирования военной помощи и возобновления обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

Рубио надеется на скорую разблокировку помощи Украине. Он также отметил, что для установления режима прекращения огня Киеву предположительно придется пойти на определенные уступки.



