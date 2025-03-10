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Кречмаровская Наталия
Пути обеспечения поддержки Украины рассматриваются в ЕС. После заявлений о намерениях усилить помощь Украине в России отреагировали.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что Россия ответит на планы Евросоюза относительно резкого увеличения расходов на вооружение, является ложью. Об этом заявил российским пропагандистам пресс-секретарь Путина Песков.
Что касается европейского импорта вооружений, то по подсчетам экспертов SIPRI, как отмечают эксперты Центра, он вырос на 155%. Страны Евросоюза наращивали закупки для помощи Украине и укрепление собственной обороноспособности.
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, как писал портал "Комментарии", заявил, что переговоры с украинской делегацией в Джидде станут ключевыми для разблокирования военной помощи и возобновления обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.
Рубио надеется на скорую разблокировку помощи Украине. Он также отметил, что для установления режима прекращения огня Киеву предположительно придется пойти на определенные уступки.
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