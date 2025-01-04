Российские журналисты попали под обстрел на оккупированной территории: есть погибшие и раненые

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Кречмаровская Наталия
В субботу, 4 января, журналисты российских пропагандистских СМИ попали под обстрел на трассе Донецк-Горловка. В результате обстрела некоторые журналисты пропагандистских медиа погибли.
Иллюстративное фото
По данным российских СМИ, погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также ранены пять корреспондентов, среди них Максим Романенко и Михаил Кевхиев.
Также по данным росСМИ, ранения получили двое журналистов издания "Блокнот".
О гибели журналистов сообщил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Напомним, что РФ проводит подготовку к массированным обстрелам — в новом году, как писал портал "Комментарии", активизировали тренировки стратегической авиации.
О ситуации на российских авиабазах сообщается на платформе Tracking.
“2025 год начался с достаточно активных тренировок Ту-95МС и Ту-160. В первый же день была отмечена тренировка 3 бортов Ту-160 (2/1) Су-34/35 и 1 борта Ту-95МС. К слову, тактической авиации типа Су-34/35 на "Энгельс-2" сейчас больше стратегической, на 02.01 там находится 3 Ту-95МС и 2 Ту-160 ~ 8 бортов Су-34/35”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что передислокации бортов Ту-95МС и Ту-160 по состоянию на 2 января не отмечены.
Россия изменила тактику обстрелов.
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