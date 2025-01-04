Российские журналисты попали под обстрел на оккупированной территории: есть погибшие и раненые

В субботу, 4 января, журналисты российских пропагандистских СМИ попали под обстрел на трассе Донецк-Горловка. В результате обстрела некоторые журналисты пропагандистских медиа погибли.

Иллюстративное фото

По данным российских СМИ, погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также ранены пять корреспондентов, среди них Максим Романенко и Михаил Кевхиев.

Также по данным росСМИ, ранения получили двое журналистов издания "Блокнот".

О гибели журналистов сообщил и народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

“Пропагандист “Известий” Александр Мартемьянов погиб на трассе Донецк-Горловка. В комментариях пишут, что 26 декабря погиб еще и редактор "Известий" Максим Елисеев. Ранены еще четверо пропагандистов, среди них сотрудник "РИА Новости". Ничего шастать по нашей Донетчине”, — написал нардеп.

Напомним, что РФ проводит подготовку к массированным обстрелам — в новом году, как писал портал "Комментарии", активизировали тренировки стратегической авиации.

О ситуации на российских авиабазах сообщается на платформе Tracking.

“2025 год начался с достаточно активных тренировок Ту-95МС и Ту-160. В первый же день была отмечена тренировка 3 бортов Ту-160 (2/1) Су-34/35 и 1 борта Ту-95МС. К слову, тактической авиации типа Су-34/35 на "Энгельс-2" сейчас больше стратегической, на 02.01 там находится 3 Ту-95МС и 2 Ту-160 ~ 8 бортов Су-34/35”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что передислокации бортов Ту-95МС и Ту-160 по состоянию на 2 января не отмечены.

Россия изменила тактику обстрелов.



