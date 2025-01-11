Российские захватчики имеют существенные продвижения на фронте: DeepState обновил карту

Мониторинговый проект DeepState обновил карту и указал, где у российских захватчиков есть продвижение.

Оккупанты

В частности, по информации аналитиков, россияне продвинулись в Торецке, Орехово-Василовке, Ясеновом и Зеленом.

Кроме того, по информации DeepState, зафиксировано продвижение врага возле Воздвиженки, Надеждинки, Лисовки, Соленого и Великой Новоселки.

О том, что ситуация в районе Торецка усугубляется, также сообщил в Телеграмме военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, украинским защитникам тяжело держать руины, а после потери терриконов шахты "Центральной" это стало делать в разы труднее.

"Пока не могу сказать, что бои за Торецк подходят к своему завершению, но первые признаки этого уже очевидны. Вопрос во времени, сколько еще будет возможностей держать остатки развалин", – отметил Мирошников.

Впрочем, он добавил, что, если бы так держались Очеретино и Новогродовка — оккупанты бы сейчас может только до Селидова доползли бы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска полностью захватили шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области. Теперь враг может беспрепятственно и точно работать артиллерией по поводу остатков города, которые еще находятся под украинским контролем. Ситуация для ВСУ ухудшается и дальше. С захватом господствующей высоты уровень корректировки огня в ВС РФ значительно повысится, что плохо для украинской обороны. Кроме того, начинаются бои за шахту "Торецкая". Также враг продвинулся почти вплотную к обоим небольшим терриконам, которые находятся на выезде из города.

Также "Комментарии" рассказывали , что ВСУ могли зайти в Донецк еще летом 2023 года, однако не сделали этого, поскольку все силы опрокидывались на Запорожское направление.



