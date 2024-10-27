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Российские войска захватили еще один населенный пункт: новый удар по Донбассу

Новые захваты в Донецкой области: российские войска оккупировали Левадное

сегодня, 08:00
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Черновалова Кристина

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Донецкой области – село Левадное. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState. По их словам, враг также активизировался у нескольких других населенных пунктов — Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

Российские войска захватили еще один населенный пункт: новый удар по Донбассу

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оккупанты продолжают продвигаться и пытаются укрепить свои позиции. Особенно напряженная ситуация наблюдается на линии Шахтерское-Богоявленко, где, по данным аналитиков, замечено передвижение колонны из не менее девяти единиц тяжелой военной техники.

Российские войска захватили еще один населенный пункт: новый удар по Донбассу - фото 2

Аналитики отмечают, что в районе Шахтерского враг осуществляет постоянные перемещения, и ведет себя как на подконтрольной ему территории. Кроме этого, зафиксированы штурмовые действия в западных окрестностях сел Богоявленка и Новоукраинка.

"На Шахтерское сегодня происходил накат колонны по меньшей мере 9 ОВТ. Оккупанты пытаются полноценно закрепиться в деревне и ездят туда как к себе домой. Враг штурмует западные окраины Богоявленки и Новоукраинки", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20587
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