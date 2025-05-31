Российские войска прорвали фронт: Зеленский рассказал, что сдерживает врага на важном направлении

Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких направлениях. Сложно сейчас в Сумской области — за несколько дней оккупанты получили ощутимое продвижение. Аналитический проект DeepState сообщил об успехах русских войск в районе села Александрия в Сумской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что на 30 мая часть территории в районе села Александрия в Сумской области у границы с РФ обозначена как оккупированная, а часть – как "серая зона".

А вот на 29 мая ситуация была другой – оккупированной части почти не было, а часть территории с другой стороны границы была обозначена как контролируемая украинскими силами, пишет издание "Украинская правда".

Аналитики проекта DeepState также сообщили о захвате вражеских войск Елизаветовки в Донецкой области.

Об активизации врага на некоторых направлениях фронта рассказал и президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Александра Сырского. Президент Украины в вечернем видеообращении рассказал, что наиболее серьезные бои идут на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

При этом он объяснил, почему ВСУ продолжают операцию в Курской области.

"Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла", — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал о подготовке к переговорам в Стамбуле. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не знает, что Россия готовится к переговорам. Информация нет также ни в Турции, ни в США.



