Российские войска получили новые задачи от Путина: что от них требуют

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Ткачик Олеся
Российские оккупационные войска планируют в ближайшие месяцы до наступления холодов выполнить задачи, поставленные перед ними кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил в эфире Freedom генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Владимир Путин
По его словам, диктатор продолжает полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также продвинуться на Харьковском и Запорожском направлениях. Как подчеркнул Маломуж, Путин неоднократно отмечал важность завершения этих операций к началу морозов и бездорожья.
По мнению генерала, главными направлениями для оккупантов являются Покровское, Кураховское в Донецкой области и Купянское в Харьковской, где враг сосредоточил от 60 до 80 тысяч военных.
По его информации, особый приоритет отдается южным районам Донецкой области, где враг планирует с Кураховского направления захватить логистические пути и взять под контроль Покровск. Это позволит создать предпосылки для окружения наших войск и принудить их к отступлению. На эти направления направлены все ресурсы, добавил Маломуж.
Эксперт подчеркнул, что Россия собрала все возможные резервы, в том числе десантные и спецподразделения, постоянно действующие на основных участках. Также активно используются беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитные ракетные системы и артиллерия. Это позволяет агрессору пытаться каждый день захватывать новые населенные пункты, как того требует Путин.
Однако генерал Маломуж заверил, что украинский фронт выстоит.
По мнению эксперта, бои в Донецкой области находятся в решающей стадии, и Силы обороны Украины не позволят врагу захватить Покровск и другие крупные города до зимы, как планируют российские оккупанты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Украина оказалась в ситуации, как в начале вторжения, кафиры не задумываясь сжигают свои резервы и суют вперед.
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