Российские войска получили новые задачи от Путина: что от них требуют

Российские оккупационные войска планируют в ближайшие месяцы до наступления холодов выполнить задачи, поставленные перед ними кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил в эфире Freedom генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Владимир Путин

По его словам, диктатор продолжает полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также продвинуться на Харьковском и Запорожском направлениях. Как подчеркнул Маломуж, Путин неоднократно отмечал важность завершения этих операций к началу морозов и бездорожья.

По мнению генерала, главными направлениями для оккупантов являются Покровское, Кураховское в Донецкой области и Купянское в Харьковской, где враг сосредоточил от 60 до 80 тысяч военных.

По его информации, особый приоритет отдается южным районам Донецкой области, где враг планирует с Кураховского направления захватить логистические пути и взять под контроль Покровск. Это позволит создать предпосылки для окружения наших войск и принудить их к отступлению. На эти направления направлены все ресурсы, добавил Маломуж.

Эксперт подчеркнул, что Россия собрала все возможные резервы, в том числе десантные и спецподразделения, постоянно действующие на основных участках. Также активно используются беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитные ракетные системы и артиллерия. Это позволяет агрессору пытаться каждый день захватывать новые населенные пункты, как того требует Путин.

Однако генерал Маломуж заверил, что украинский фронт выстоит.

Есть отдельная тема, которая связана с маневрами, передвижением, выходом из определенных населенных пунктов с целью занятия позиций и нанесения огня по занятым позициям врага. И задача стоит сейчас – сохранить наши войска, не сдавая реально территорию, отходя только в отдельных ситуациях… Уже буквально вчера мы восстановили ряд позиций на Донецком направлении, это хороший показатель того, что мы можем и контратаковать, и восстанавливать позиции, и не дать противнику заходить с тыла или захватывать новые населенные пункты, особенно там, где проходят логистические пути", – констатировал Николай Маломуж.

По мнению эксперта, бои в Донецкой области находятся в решающей стадии, и Силы обороны Украины не позволят врагу захватить Покровск и другие крупные города до зимы, как планируют российские оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Украина оказалась в ситуации, как в начале вторжения, кафиры не задумываясь сжигают свои резервы и суют вперед.



