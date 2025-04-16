Российские войска получили критическую задачу до 9 мая: аналитик забил тревогу

Президент РФ Владимир Путин поставил своим военным четкую задачу – до 9 мая полностью вытеснить украинские силы с территории Курской области. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный аналитик Алексей Гетьман.

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По его словам, российские подразделения будут пытаться реализовать приказ через активизацию боевых действий, в частности на направлении Сумской области, граничащей с Курщиной. Однако, как отмечает эксперт, у России нет достаточных ресурсов для масштабного наступления.

"Армия РФ получила инструкции от своего президента — до 9 мая "зачистить" Курскую область от украинского присутствия. Учитывая географическую близость Сумщины, попытки прорыва предпринимаются также через эту область", — отметил Гетьман.

В то же время, по его оценке, интенсивность боевых действий колеблется: периоды затишья сменяются короткими вспышками активности. Это, вероятно, свидетельствует о тактической паузе, связанной с ротацией и перегруппировкой сил противника.

"Последние несколько месяцев фронт остается достаточно стабильным — нет существенных сдвигов ни с нашей, ни с российской стороны. Да, враг кое-где продвинулся, но мы также возвращаем утраченные позиции", — добавил эксперт.

Гетман также напомнил, что Кремль еще раньше озвучил планы по масштабному наступлению в весенне-летний период 2025 года. Но для реализации таких амбициозных целей, по его словам, России не хватает не только войск, но и технических возможностей.

"В Кремле рассчитывают на шесть-девять месяцев активных наступательных действий, однако с имеющимися силами реализовать это по всей линии фронта будет крайне сложно", — подытожил Гетьман.

Портал "Комментарии" уже писал, что Вооруженные силы Украины продолжают проводить операцию в Курской области. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8:00 30 марта.