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Российские войска ориентированы на захват территорий, а не городов - ОСУВ 'Хортица'

Тактика россиян состоит в том, чтобы методично уничтожать здания, где расположены украинские военные, что делает невозможным их дальнейшее пребывание в этих точках.

7 января 2025, 19:23
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Клименко Елена

Российская армия не ставит целью захват украинских городов в традиционном понимании, а сосредоточена на захвате территорий, которые они пытаются полностью уничтожить, в частности путем разрушения зданий в местах ведения городских боев. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".

Российские войска ориентированы на захват территорий, а не городов - ОСУВ 'Хортица'

Война в Украине. Фото: УНИАН

Он отметил, что тактика россиян состоит в том, чтобы методично уничтожать здания, где расположены украинские военные, что делает невозможным их дальнейшее пребывание в этих точках. Это заставляет наших защитников перемещаться, чтобы сберечь боеспособность.

"Россияне не пытаются захватывать города в классическом понимании этого слова. Они стремятся к полному разрушению населения и сооружений, особенно в условиях городских боев. Это видно по таким городам, как Бахмут и Мариуполь, где их цель заключалась не в захвате самого города, а в окончательное уничтожение его инфраструктуры и жилых районов. Они атакуют территории, даже не беспокоясь о том, что после их действий уже не останется ничего, кроме руин", – отметил Трегубов.

Спикер также подчеркнул, что в других местах, где продолжаются бои, такая же тактика применяется. В частности, пытались реализовать подобный подход в Кураховом и Часовом Яру. В то же время, в отличие от штурмов, россияне не могут взять Покровск, поскольку они уже попали в затяжные городские бои в других местах и не могут достичь желаемого результата.

"Их планы заключаются не в том, чтобы захватить города, а в том, чтобы захватить территории, и это очень важное отличие в их стратегии. Такой подход является частью их желания полностью стереть с лица земли украинские населенные пункты", – подытожил Виктор Трегубов.

Портал "Комментарии" писал, что кафиры наращивают свои атаки в районе Часового Яра, концентрируя там значительные силы и резервы. Однако украинские защитники, в том числе бойцы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж", успешно останавливают их.



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Источник: https://weukraine.tv/exclusive/rosijani-namahajutsja-zakhopiti-ne-mista-a-teritoriji-osuv-khortitsja/
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