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Российские войска обстреляли вокзал в Сумах: под удар попал поезд (ФОТО)

Последствия вражеских обстрелов железнодорожного вокзала в Сумах

1 августа 2025, 18:51
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска не прекращают обстрелы приграничных областей. В пятницу, 1 августа, под вражеским огнем снова оказались Сумы. В "Укрзализныце" показали последствия ударов – в том числе и на сумском вокзале.

Российские войска обстреляли вокзал в Сумах: под удар попал поезд (ФОТО)

Обстрел. Иллюстративное фото

Отмечается, что повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. В "Укрзализныце" сообщили, что пассажиры поезда целые, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что сегодня враг атаковал двумя беспилотниками железнодорожный вокзал в Сумах. По его словам, поезд продолжает движение по графику.

Также, по данным Григорова, ранее враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумской области.

"В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения. Специалисты уже работают над восстановлением", — отметил начальник Сумской ОВА.

Российские войска обстреляли вокзал в Сумах: под удар попал поезд (ФОТО) - фото 2
Российские войска обстреляли вокзал в Сумах: под удар попал поезд (ФОТО) - фото 3

Напомним: портал "Комментарии" писал  что в Харькове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал врагу готовить удар по областному центру. Прицельным ударом планировалось разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону.

В Службе безопасности Украины сообщили, что агентом ФСБ оказался 34-летний бывший работник Харьковского предприятия теплоэнергетики. Его уволили из-за наркозависимости. Злоумышленник по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города, также пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, защищающих высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова.



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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/7153
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