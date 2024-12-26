Российские войска атаковали центральный рынок в Никополе: есть пострадавшие

Российские войска совершили атаку на центральный рынок в Никополе с помощью беспилотного летательного аппарата, повлекшего многочисленные жертвы среди гражданского населения. В результате удара, шесть человек получили ранения, среди которых четверо женщин и двое мужчин.

Обстрел в Никополе. Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщила, что после атаки на место немедленно прибыли спасательные отряды и медицинские бригады. Пострадавшим была оказана медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, после чего они были транспортированы в ближайшую больницу для последующего лечения. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, но их состояние пока не разглашается.

Атака на центральный рынок нанесла серьезные повреждения торговым павильонам и инфраструктуре. По словам спасателей, многие здания получили значительные разрушения, уничтожен товар, а также было повреждено электрическое и водоснабжение. Спасательные бригады продолжают работу на месте, ликвидируя последствия взрыва и помогая местным жителям.

Этот случай является частью постоянных атак российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины, продолжающихся в течение всего периода войны. Целью таких ударов является не только нанесение физических и материальных убытков, но и создание гуманитарного кризиса в Украине, что значительно усложняет жизнь мирных жителей. Система здравоохранения, а также другие важные объекты в стране часто становятся мишенями, подвергаясь постоянному обстрелу.

Украинские власти в очередной раз осудили эти нападения, отмечая, что Россия прибегает к использованию террора против мирного населения, пытаясь ослабить моральный дух украинцев и сломать их устойчивость. В то же время, международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность ситуацией в Украине, призывая к усилению санкций и поддержке украинского народа в борьбе против агрессии.

Портал "Комментарии" ранее писал, что более двух с половиной лет полномасштабной войны Россия систематически обстреливает медицинские учреждения в Украине.