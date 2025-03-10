Российские военные жалуются на командование: что известно

Командование российского 70 МСП пытается скрыть жалобы своих военнослужащих в Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

Оккупанты. Фото из открытых источников

Агенты "АТЕШ" сообщают, что командование 70 мотострелкового полка, воюющего в Запорожской области, узнало о массовых жалоба среди солдат на "обнуление", принуждение раненых военнослужащих к боям, а также коррупцию среди офицеров.

"Информацию об этом они передают через родственников, а также непосредственно пишут обращения в военную прокуратуру РФ и профильные ведомства. Вместо того чтобы решить проблему, руководство решило просто заставить всех замолчать. Уже началось изъятие мобильных телефонов, чтобы военные не могли жаловаться и распространять информацию о реальном положении", – отмечают в движении.

Там отмечают, что продолжают следить за ситуацией и призывают российских военнослужащих не быть оккупантами, а помогать скорее окончить эту войну.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащие 24-го и 26-го мотострелковых полков ВС РФ массово саботируют приказы о штурме. Причина проста – слишком многие их товарищи уже не вернулись из таких операций и до сих пор остаются в водах Днепра. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Среди личного состава ходят разговоры о возможном замораживании боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух. Они понимают, что гибнуть за попытку захвата нескольких квадратных метров чужой земли бессмысленно, если можно подождать остановки боевых действий. вся из-за саботажа. Солдаты, понимая, что техника ненадежна, пытаются избежать отправления на острова", – отмечают в "АТЕШ".