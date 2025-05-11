Последние недели продемонстрировали успехи сил обороны Украины непосредственно на территории Российской Федерации, отметил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Война в Украине

По его словам, речь идет об успешных действиях в районе населенного пункта Теткино, что в Курской области.

"В настоящее время, по оценке самой российской стороны, есть дальнейшее продвижение украинских подразделений. Бои ведутся непосредственно в районе улицы Чапаева в Теткино, и есть дальнейшее продвижение непосредственно в районе железнодорожной станции", — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что российские источники сообщают о создании предпосылок к оперативному окружению российских группировок в Глушковском районе Курской области.

Снегирев подчеркнул, что украинские силы нанесли ряд ударов по тыловой инфраструктуре оккупантов, в том числе по мостам через реку Сейм. Это существенно усложнило возможности ротации личного состава российской армии, подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и передислокации резервов.

По его словам, в российских пабликах уже появляются сообщения о критичности ситуации, и российские военные умоляют о помощи.

"Российские паблики пестрят сообщениями о том, что положение критическое, "ребята просят о помощи. Совет ребятам — казаться Силам обороны Украины. Это единственный способ сохранить жизнь, пополнить обменный фонд и вернуться в РФ, но живым", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские пропагандистские СМИ утверждают, что Вооруженные силы Украины в первый день так называемого путинского перемирия по случаю 9 мая пошли в наступление. В частности, по их информации, украинские военные пошли в наступление на Теткино Курской области.



