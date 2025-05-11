Российские военные в шоке: ВСУ мастерски загнали оккупантов в котел

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Ткачик Олеся
Последние недели продемонстрировали успехи сил обороны Украины непосредственно на территории Российской Федерации, отметил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.
Война в Украине
По его словам, речь идет об успешных действиях в районе населенного пункта Теткино, что в Курской области.
Он подчеркнул, что российские источники сообщают о создании предпосылок к оперативному окружению российских группировок в Глушковском районе Курской области.
Снегирев подчеркнул, что украинские силы нанесли ряд ударов по тыловой инфраструктуре оккупантов, в том числе по мостам через реку Сейм. Это существенно усложнило возможности ротации личного состава российской армии, подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и передислокации резервов.
По его словам, в российских пабликах уже появляются сообщения о критичности ситуации, и российские военные умоляют о помощи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские пропагандистские СМИ утверждают, что Вооруженные силы Украины в первый день так называемого путинского перемирия по случаю 9 мая пошли в наступление. В частности, по их информации, украинские военные пошли в наступление на Теткино Курской области.
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