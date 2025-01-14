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Российские военные спрятались в церкви и отчаянно молились: что их испугало

Бои в Курской области все более ожесточенные и Силы обороны пугают русских военных

сегодня, 17:32
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Ткачик Олеся

Российские военные пытались скрыться от ударов украинской боевой машины M-2 Bradley. В частности, как сообщает Forbes, они прятались и молились в подвале церкви Святого Михаила, расположенной в селе Погребки Курской области. Этот живописный храм стал эпицентром ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками.

Российские военные спрятались в церкви и отчаянно молились: что их испугало

Бои в Курской области

В Погребках продолжаются активные боевые действия: украинские подразделения прорывают вражескую оборону, в то время как россияне пытаются удержать свои позиции. Поле боя охвачено взрывами от дронов, автоматными выстрелами, а солдаты ищут укрытие в подвалах, чтобы избежать поражения.

Как отмечает издание, битва за церковь Святого Михаила является частью большего противостояния за территорию, которую ВСУ освободили еще в августе. Несмотря на усилия россиян вернуть этот участок, их атаки снова и снова останавливаются локальными контратаками украинской армии.

Кульминацией боев стало применение украинской боевой машины M-2 Bradley, предположительно из 47-й механизированной бригады. Она приблизилась к храму и открыла огонь из 25-миллиметровой пушки. Находившиеся рядом русские солдаты вынуждены были искать укрытия в подвале. Один из русских блоггеров, описывая события, процитировал слова из Библии: "Не бойся, потому что Я с тобой; не пугайся, потому что Я Бог твой..."

При этом известно, что бои в Погребках и в Курской области остаются чрезвычайно напряженными. В недавнем сражении российские войска потеряли около 400 военных, а еще 200 северокорейских наемников погибли в предварительных атаках. Украинские силы также несут потери, особенно при попытках расширения фронта.

Несмотря на это, M-2 Bradley действовала дерзко, продолжая атаку даже под постоянной угрозой дронов. Однако, по информации российских источников, беспилотник 34-й мотострелковой бригады поразил машину гранатой, повредив ее.

В настоящее время село Погребки остается в "серой зоне", разделенной между позициями обеих сторон. Российские военные заявляют, что контролируют большую часть населенного пункта, в то время как украинские подразделения вышли на его северную окраину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в какую ловушку попали военные РФ, когда пригласили в Курскую область военных из КНДР.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/12/fear-not-a-russian-prayed-as-a-ukrainian-bradley-fighting-vehicle-shot-up-russian-infantry-at-the-church-of-saint-michael-in-pogrebki/
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