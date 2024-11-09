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Российские военные сняли на видео, как расстреливают, вероятно, украинского солдата: реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец обратился к ООН и МККК

9 ноября 2024, 21:26
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Черновалова Кристина

Сеть облетела видео, на котором российские военные стреляют в, вероятно, раненого и безоружного украинского военнослужащего. Этот акт жестокости вызвал волну возмущения и стал темой обращения в международные организации со стороны Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Российские военные сняли на видео, как расстреливают, вероятно, украинского солдата: реакция Лубинца

Российские военные фиксируют свои преступления, Лубинец обращается к мировому сообществу

По словам Лубинца, россияне сами зафиксировали свое преступление на видео, которое быстро распространилось в соцсетях и вызвало резонанс. Он отметил, что этот случай – нарушение Женевских конвенций и международного гуманитарного права, определяющих правила ведения войны.

Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций (ООН), чтобы международное сообщество отреагировало.

"Они (российские оккупанты – ред.) зафиксировали это на видео, которое распространяется по Сети. В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войн", – написал он.

Лубинец также подчеркнул важность международного внимания к подобным случаям, поскольку, по его словам, "ненаказанное зло всегда возвращается".                                     

Читайте на портале "Комментарии" — По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные России захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время кафиры расстреляли безоружных военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.                      



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/7180
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