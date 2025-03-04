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Российские военные отказываются идти на штурм, ожидая перемирия

Россияне не хотят идти в штурмы в Херсонской области, ожидая перемирия

4 марта 2025, 07:48
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Недилько Ксения

Военнослужащие 24-го и 26-го мотострелковых полков ВС РФ массово саботируют приказы о штурме. Причина проста – слишком многие их товарищи уже не вернулись из таких операций и до сих пор остаются в водах Днепра. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Российские военные отказываются идти на штурм, ожидая перемирия

Наступление РФ на Херсонщине. Фото из открытых источников

"Среди личного состава ходят разговоры о возможной заморозке боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух. Они понимают, что гибнуть за попытку захвата нескольких квадратных метров чужой земли бессмысленно, если можно подождать остановки боевых действий.

Кроме того, лодки, на которых отправляют штурмовиков, находятся в плачевном состоянии – многие из них уже неоднократно ломались из-за саботажа. Солдаты, понимая, что техника ненадежна, пытаются избежать отправки на острова", – отмечают в "АТЕШ".

Там напоминают, что могут дать инструкции, как вывести из строя лодки и другую военную технику, кроме того, за информацию, которая пойдет на пользу ВСУ, обещают вознаграждение в долларах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что партизанское движение "АТЕШ" запускает онлайн-школу сопротивления российским оккупантам "БУНТ", где будут обучать российских военных эффективным методам саботажа против оккупантов.

"Если ты хочешь бороться изнутри, если ты оказался в составе российской армии не по собственной воле – теперь у тебя есть шанс нанести удар по врагу и сохранить свою жизнь", – заявляют в новой "онлайн-школе". Первым "уроком" для русских военных стала тема: Заливка сырых яиц в двигатель.

"Недавно в Крыму наш агент успешно вывел из строя УАЗ Патриот прямо на военной ремонтной базе, где он проходил обслуживание. Все, что нужно – залить сырые яйца в двигатель через систему смазки", – пишут "учителя".



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