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Российские военные объявили всех украинцев своей «законной целью»

Российские военные откровенно говорят, что для них нет разницы, кого убивать, и абсолютно все граждане Украины для них – законная цель

сегодня, 18:11
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Ткачик Олеся

Российские военные из подразделения "Эспаньола" прямо заявили, что считают всех мирных граждан Украины законной военной целью и не делают различие между гражданскими и военными.

Российские военные объявили всех украинцев своей «законной целью»

Военные РФ

Правда, по их словам, исключение готовы сделать только для тех, кто напрямую сотрудничает с российской армией.

На это заявление отреагировал журналист Денис Казанский.

"Не то, чтобы это какая-то новость… Россияне и раньше уже много раз призывали к геноциду, заявляли, что "в Украине нет мирных жителей" и оправдывали ракетные удары по детским больницам. Просто важно фиксировать все такие признания, чтобы ни у кого не было сомнений — массовые убийства детей, удары по Сумам, по Кривому Рогу — это не случайности и не ошибка. Это сознательные действия российских военных. И они сами в этом сознаются", — заявил Казанский.

По его словам, российская армия воюет именно с гражданским, мирным населением и не скрывает этого. Он добавил, что эту информацию важно доносить международным партнерам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский пропагандист Владимир Соловьев призвал "стереть с лица земли" украинский город Харьков. Для этого россиянин предлагает нанести по нему массированный ракетный удар. В эфире российского государственного телеканала "Россия 1" гость программы Соловьева заявил, что обстрел гражданских городов это якобы распространенная практика армии США и Израиля. По его словам, израильтяне предупреждают об обстреле и дают 48 часов на эвакуацию, после чего превращают город в "пыль". Гость программы отметил, что для того чтобы "стереть с лица земли" Харьков нужно очень много оружия. Однако российский пропагандист считает, что по Харькову Россия могла бы нанести удары ракетами, которые раньше имели ядерные боеголовки.




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Источник: https://t.me/kazansky2017/16612
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