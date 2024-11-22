Российские военкоры угрожают атакой по Львовщине: какая главная цель окупантов

В российских пропагандистских каналах появились сообщения о местонахождении военной базы НАТО на Яворивском полигоне и угрозе ракетного удара. Враг приводит координаты и даже говорит, сколько времени ракета туда сможет долететь.

Ракета средней дальности . Фото из открытых источников

22-11-2024 • Львовская область. Яворская база НАТО. Одно из целей указаний наших ракет Яворский полигон. Он также подземная военная база НАТО, промышленный узел компании RHMG и база подготовки и обучения пилотов F-16. Там многое еще на территории, включая пункты пересадки на вертушки НАТО, госпиталь и т.д. Время подлета РСД 15 минут, – говорится в сообщении РосСМИ.

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РФ впервые в истории использовала межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 Рубеж. Удар был нанесен по Днепру. По предварительным данным, эта ракета была выпущена из полигона "Капустин Яр" в Астраханской области и долетела до Днепра, а это почти 1000 километров менее чем за 5 минут. За сколько времени ракета Рубеж может долететь до других областей Украины — в материале .

Также "Комментарии" писали, что Кремль устроил цирк с переписыванием ядерной стратегии и пусками ракетами "Рубеж" по нескольким причинам, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. По его словам, Россия создает нужный ей информационный фон. То есть, говорит эксперт, Кремлю нужно, чтобы именно их формулировки попали на полосы мировых медиа. После этого россияне хотят, чтобы началось их публичное обсуждение в экспертной среде. Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему РФ ударила ракетой "Рубеж" именно по Днепру .