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Российские «военкоры» не смогут свободно передвигаться на фронте

Информационный прессинг «военкоров» переходит в стадию ограничения их передвижения на поле боя

сегодня, 14:59
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Недилько Ксения

Заместитель министра обороны РФ Горемыкин заявил в госдуме, что "необходимо разработать законопроект для контроля работы "военкоров" в зоне боевых действий". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Российские «военкоры» не смогут свободно передвигаться на фронте

Российская военная корреспондентка. Иллюстративное фото

"Мы не знаем, где "военкор" появится. Не дай Бог, попадет под наши же FPV-дроны или артиллерийские обстрелы и закончит печально", – отмечает Горемыкин.

То, что военкоры порой попадают под "дружественный огонь" собственных войск, давно известно. Кстати, по официальным данным МО РФ, в 2024-м на войне в Украине находились только 82 "военкора". Для сравнения, в 2023 году их было больше 1100.

"Что же касается их сообщений, то они регулярно вызывали возмущение МО РФ. Так, канал группировки войск "Север" утверждает, что "военкоры постоянно придумывают новости о происходящем на фронте, сдают села и поселки, а затем сами же опровергают свою ложь".

Так что желание Горемыкина ограничить передвижение "военкоров" вполне понятно", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Украина якобы для убийства российских журналистов использовала западное высокоточное оружие. Заявление российской дипломатки передает прокремлевское агентство ТАСС.

"Чтобы гарантированно поразить группу российских журналистов, которые не имели с собой ничего кроме камер и микрофонов, не пожалели дорогого высокоточного оружия, боеприпасов, ракетных систем залпового огня", — констатировала Захарова на брифинге. По ее мнению, это "означает, что знали наверняка, по ком применяют".



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