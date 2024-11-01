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Российские стандарты в детском саду Херсона: кто понесет ответственность

Внедряла образовательные стандарты России в «детсаде»: в Херсоне полиция сообщила о подозрении коллаборантке

сегодня, 16:44
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Недилько Ксения

48-летняя херсонка во время оккупации города добровольно согласилась сотрудничать с незаконными властями. Захватчики предложили ей должность "заведующей заведением дошкольного образования". Полицейские собрали подтверждения антиукраинской деятельности фигурантки. В настоящее время она заочно уведомлена о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Российские стандарты в детском саду Херсона: кто понесет ответственность

Иллюстративное фото

Причастность 48-летней жительницы Херсона к совершению преступления против основ национальной безопасности Украины установили работники уголовного розыска Херсонского районного управления полиции.

Оперативники выяснили, что фигурантка во второй половине июля добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями. Злоумышленница заняла должность "заведующей" "гбоу херсонской области "антоновский детский сад №26 города Херсона"".

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские, в том числе с использованием возможностей аналитиков областного главка, установили, что фигурантка возглавляла незаконное учреждение дошкольного образования до деоккупации города. На псевдодолжности она осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора.

В частности, "заведующая" отразила в уголке-стенде должностные обязанности воспитателей в соответствии с российскими нормами, приняла меры по приему воспитанников в "детсад" и обеспечила начало их обучения по стандартам образования государства-агрессора. Также фигурантка оборудовала уголок стенд, в котором организовала размещение книг издательства "москва" и русскую символику.

Следователи квалифицировали антиукраинские действия херсонки по ч. 3 ст. 111-1 "Колаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Херсонской окружной прокуратурой ей заочно уведомлено о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит до трех лет заключения.

Российские стандарты в детском саду Херсона: кто понесет ответственность - фото 2



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