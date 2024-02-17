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Российские спецназовцы понесли бешеные потери в Авдеевке: что об этом известно

Российские спецназовцы понесли ощутимые потери в Авдеевке

17 февраля 2024, 23:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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РФ бросила в Авдеевку Донецкой области немалые силы Главного разведывательного управления, понесшие значительные потери.

Российские спецназовцы понесли бешеные потери в Авдеевке: что об этом известно

ВСУ вывели свои силы из Авдеевки. Фото из открытых источников

Российское командование использовало свой спецназ для "мясных штурмов" в Авдеевке, пишет Центр национального сопротивления.

Сообщается, что из-за безумных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки оккупанты привлекали к "мясным штурмам" элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

По данным Центра сопротивления, из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ Генштаба российской армии.

Отмечается, что российские ГРУшники были разбиты украинскими защитниками, встретившими врага на подготовленных позициях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/v-avdiyivtsi-krytychnyh-vtrat-zaznaly-spetspidrozdily-gru-gsh-rf/
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