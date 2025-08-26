Российские государственные пропагандисты и российские псевдолиберальные псевдооппозиционеры наперегонки бросились рассуждать о том, как хорошо бы, если бы по итогам российско-украинской войны Крым, который, как известно, не бутерброд, стал бы нейтральным – не российским и не украинским. Такой "международной свободой политического эксперимента". Об этом рассказал политический аналитик, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Крым. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что в этом уравнении нет крымскотатарского народа. Его просто вычеркнули, будто и никогда не было. Как будто нет ничего такого, а есть просто свободная ничья земля.

"Сначала мы отберем у вас дом, а потом сделаем его площадкой для свободы политического эксперимента. Такая у них логика. Почему никто не хочет сделать политический эксперимент, например, в Белгороде. У себя дома. Нет, для этого нужен чужой дом, изъятый у изгнанных хозяев. Крым – это Украина. Крым будет украинским только тогда, когда он будет крымскотатарским. Крым будет крымскотатарским только тогда, когда он будет украинским", – отметил эксперт.

Дональд Трамп посетовал, что его критикуют больше, чем бывшего президента Барака Обаму.

"Ситуацию с Крымом пока комментируют так: Если бы я отказался от этой земли, я бы попал на первую полосу всех газет на следующие 20 лет. А Обама отдал и вроде бы ничего не произошло, даже не вспоминают", — сказал Трамп.

