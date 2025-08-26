Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские государственные пропагандисты и российские псевдолиберальные псевдооппозиционеры наперегонки бросились рассуждать о том, как хорошо бы, если бы по итогам российско-украинской войны Крым, который, как известно, не бутерброд, стал бы нейтральным – не российским и не украинским. Такой "международной свободой политического эксперимента". Об этом рассказал политический аналитик, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.
Крым. Фото: из открытых источников
Аналитик отмечает, что в этом уравнении нет крымскотатарского народа. Его просто вычеркнули, будто и никогда не было. Как будто нет ничего такого, а есть просто свободная ничья земля.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сравнил Крым с американским штатом Техас и посетовал, что СМИ не критикуют Барака Обаму за российскую аннексию украинского полуострова. Однако Трамп совершил ошибку полагая, что Крым имеет размеры с Техас.
Дональд Трамп посетовал, что его критикуют больше, чем бывшего президента Барака Обаму.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Америку, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. В своем посту Зеленский указал, что не стоило отдавать Крым. Слова президента подвергли критике в Раде.