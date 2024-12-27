Российские подростки и африканские женщины: кто причастен к атакам «шахедами» по Украине

Завод в Алабугской специальной экономической зоне на юге России является основным по производству беспилотников Shahed-136. В настоящее время он значительно расширил производство ударных и разведывательных дронов иранской разработки, пишет CNN.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, в 2023 году завод изготовил 2738 "шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года более чем вдвое увеличил это количество, выпустив 5760 дронов.

Для ускорения производственных темпов используют ряд китайских компонентов и низкоквалифицированную рабочую силу – русских и африканских женщин.

А спутниковые снимки указывают на то, что в "Алабуге" построили два дополнительных здания, увеличившие площадь производственной площадки на 55%.

Сейчас завод производит тысячи беспилотников-приманок, предназначенных для истощения украинской обороны – настоящие "шахедами" и приманки не отличаются на радарах.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне укрепляют другое направление: замечена массовая взимание техники врага. На оккупированных территориях россияне активно перемещают военную технику и "живую силу". Передвижение оккупантов фиксируют агенты сопротивления, в том числе в оккупированном Мариуполе.

Как военная логистика врага претерпела изменения на этой неделе, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.

"Основные колонны движутся через Мариуполь к с. Осипенко (рядом с Бердянском) и далее на север в сторону Токмака. Создается стойкое впечатление насыщения живой силой участка от Родов до Орехова и смещения приоритетов резервного накопления из Донецкой области на Запорожье", — пишет Андрющенко.