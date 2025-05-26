Антидроновые термоплащи, которые должны были сделать российских солдат менее заметными для тепловизоров и беспилотников, на практике упростили для украинских операторов дронов обнаружение оккупантов.

Антидроновые плащи-невидимки не спасают россиян

Как пишет The Telegraph, российские антидроновые плащи, предназначенные для блокировки теплового излучения, в реальных условиях фронта оказались не просто неэффективными, но и вредными. Вместо того, чтобы сливаться с окружающей средой, русские солдаты в этих плащах выглядят как темные силуэты на светлом фоне. Этот контраст упрощает обнаружение дронами украинских сил.

"Это не "плащи-невидимки". Из-за контраста российские военные становятся даже более уязвимыми, чем без этого снаряжения", — сказал бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Еще одной причиной неуспешной маскировки издание называет плохую подготовку русских военных. Даже в случаях, когда использовались более качественные термозащитные накидки, солдаты не соблюдали базовые правила маскировки. Из плащей торчали руки, ноги или другие открытые участки тела, что делало их легкой мишенью для дронов с тепловизорами.

"Российские военнослужащие просто не понимают, как правильно использовать свое снаряжение", – считает научный сотрудник по наземным операциям британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

По оценкам, стоимость одного российского антидронового плаща составляет около 47 долларов. Это снаряжение производится из многослойных материалов и весит около 2,5 кг. The Telegraph отмечает, что в отличие от российских аналогов, украинские термозащитные костюмы демонстрируют гораздо более высокую эффективность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне передают на фронт оккупантам шкуры оленей для маскировки.

Также "Комментарии" писали, что ученые изобрели плащ-невидимку, как у Гарри Поттера.