С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили около 91 тысячи российских оккупантов на фронте. Об этом сообщил генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, в Telegram.

Александр Сырский. Фото: РБК-Украина

Он отметил, что ежедневно российские войска понесут огромные потери.

"С начала года российская армия потеряла около 91 тысячи солдат. Спасибо украинским героям за их отвагу, результативность в боевых операциях и непоколебимую веру в нашу Победу", — подчеркнул Сырский.

Отметим, что в ночь на 26 февраля бойцы Главного управления разведки и других подразделений Сил обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, Краснодарский край России.

Как сообщают разведывательные источники, после атаки на объекте произошло не менее 40 взрывов, и начался пожар, повредив нефтеперерабатывающее оборудование.

27 февраля авиация Воздушных сил ВСУ нанесла четкий удар по пограничному залогу ФСБ РФ в поселке Белая Березка Брянской области.

В результате этого удара была уничтожена важная военная инфраструктура врага, включая средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические устройства, которые использовались для координации боевых операций. Это значительно снизило способность противника к управлению своими силами и ресурсами в этом регионе.

28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад с термобарическими боеприпасами российских захватчиков в Донецкой области вблизи Селидового.

Кроме того, украинские военные атаковали еще три ключевых объекта российских оккупантов, среди которых Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, обеспечивающий армию России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что продолжительность способности Украины обороняться без поддержки США остается неопределенной, поскольку это зависит от того, как быстро европейские страны смогут компенсировать нехватку артиллерии, ракет, систем ПВО и других вооружений, поставки которых приостановила администрация Дональда Трампа.