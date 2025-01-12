28 отдельная механизированная бригада опубликовала фотографии, фиксирующие нарушение правил ведения войны. Одна из фотографий идентифицирована в районе улицы Центральной в Торецке, что дополнительно подтверждает достоверность фото.

Оккупанты маскируются под гражданских. Фото: DeepState

На снимке видно, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, однако они одеты в бронежилеты, а также несут военные рюкзаки.

"Это не первый и далеко не последний случай, когда противник маскируется под гражданских. А потом прокацапские карманные блогеры пытаются выдать бодипозитивных солдат с автоматом за "гражданских бабушек" ", — пишут в DeepState .

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в ЦПД спрогнозировали распад России в ближайшие 50 лет.

Контролируемое разделение россии на национальные образования с центральной московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для России, если режим Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Я сторонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все — не только самые национальные образования России, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили бы сферы влияния, но и и сама московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую варварскую стратегию развития столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели", – подчеркнул руководитель Центра.

По словам Коваленко, для Москвы и россиян такой вариант – вообще единственный шанс на жизнь, поскольку имперская модель не работает.