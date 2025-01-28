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Российские оккупанты готовят для Сил обороны котел на 1200 квадратных километров: подробности

Россияне преследуют новую стратегическую цель и ведут подготовку, чтобы загнать украинских защитников в большой котел

сегодня, 12:15
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Ткачик Олеся

Российские войска очевидно пытаются организовать "котел" в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления, заявил в комментарии для Обоза бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Российские оккупанты готовят для Сил обороны котел на 1200 квадратных километров: подробности

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В частности, он прокомментировал возможность того, что российские захватчики будут пытаться не только выровнять линию фронта, но и окружить украинские силы, используя изгибы на карте боевых действий в этом районе.

"Я на их месте хотел бы не выровнять, а сделать "котел". Потому что, если провести прямую линию от Покровска до Часового Яра, можно увидеть, насколько глубока эта "чаша" – 1200 квадратных километров", – пояснил эксперт.

В то же время Ступак подчеркнул, что ситуация на поле боя зависит от сопротивления Сил обороны Украины, способных сорвать планы оккупантов.

При этом эксперт убежден, что организовать большой котел российской армии будет сложно, однако создание небольших окружений вполне возможно.

"Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие — да. И они, к сожалению, это делают. Великая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретиного, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "миникотлами" этот большой" котел "- это стратегическая цель россиян", — рассказал экс-сотрудник СБУ.

Эксперт также подчеркнул, что украинские защитники продолжают оказывать сильное сопротивление, усложняя реализацию российских планов в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, как утверждает российский командир спецподразделения "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов, в Украине якобы уничтожен "бункер генералов НАТО". Российский захватчик утверждает, что сеть мощных укреплений якобы была на юге Часового Яра в урочище Долгое-2.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/armiya-rf-gotue-kotel-na-1200-kv-km-vijna-mozhe-pripinitisya-v-travni-intervyu-z-ivanom-stupakom.htm
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