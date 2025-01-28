Российские оккупанты готовят для Сил обороны котел на 1200 квадратных километров: подробности

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Ткачик Олеся
Российские войска очевидно пытаются организовать "котел" в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления, заявил в комментарии для Обоза бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Бои в Донецкой области
В частности, он прокомментировал возможность того, что российские захватчики будут пытаться не только выровнять линию фронта, но и окружить украинские силы, используя изгибы на карте боевых действий в этом районе.
В то же время Ступак подчеркнул, что ситуация на поле боя зависит от сопротивления Сил обороны Украины, способных сорвать планы оккупантов.
При этом эксперт убежден, что организовать большой котел российской армии будет сложно, однако создание небольших окружений вполне возможно.
Эксперт также подчеркнул, что украинские защитники продолжают оказывать сильное сопротивление, усложняя реализацию российских планов в этом направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, как утверждает российский командир спецподразделения "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов, в Украине якобы уничтожен "бункер генералов НАТО". Российский захватчик утверждает, что сеть мощных укреплений якобы была на юге Часового Яра в урочище Долгое-2.
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