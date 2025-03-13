Российские оккупанты дойдут до Киева: в ВСУ назвали вероятные сроки

Майор Олег Хасан Гуйт, командир и основатель полка беспилотных авиационных аппаратов Рарог, прокомментировал, когда российская армия сможет добраться до Киева, если и дальше будет сохраняться такая динамика потерь украинских территорий.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

В интервью военной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко, Гуйт привел пример продолжающихся уже более года боев во времена Яр. По его словам, российские войска уже год пытаются взять лишь небольшой участок земли между Хромовым и Временным Яром, который составляет всего семь километров, а количество вовлеченных в эти бои военных исчисляется десятками тысяч. Это, по словам майора, дает четкое представление о том, сколько времени и сил отнимают такие бои на передовой.

"Если мы оцениваем, сколько времени тратится на такие бои и какие потери понесут враги, можно понять, что даже если российские войска будут двигаться с такой же интенсивностью, им не удастся добраться до Киева. Их ресурсы, человеческие и технические, не позволяют добиться этого при такой динамике”, – отметил он.

Гуйт также подчеркнул, что даже небольшие перемещения линии фронта, как в случае с Временным Яром, требуют больших человеческих ресурсов и длительного времени. В то же время, майор отметил, что украинские военные хорошо подготовлены и имеют значительное преимущество в ведении боев на таких направлениях, что усложняет для россиян дальнейшее движение на территорию Украины.

"Комментарии" уже писали, что ситуация в приграничном с Россией Курском районе является "чрезвычайно плохой", поскольку российские войска начинают контрнаступление в этом районе, пишет издание The Independent. Отмечается, что на прошлой неделе россияне ускорили наступление, что привело к потере контроля Украины над частью территории. К тому же, остается угроза окружения ВСУ. Военный аналитик, отслеживающий события на передовой для The Black Bird Group Эмиль Кастехельми, отмечает, что это "значительная победа" для России.