Российские ДРГ каждый день штурмуют острова Днепра

В среднем от 3 до 5 раз в день россияне пытаются зайти на наши острова, чтобы закрепиться там. Об этом сообщил Сергей Братчук, военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии.

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По его словам, небольшие вражеские ДРГ ежедневно на Херсонском направлении пытаются порвать оборону.

Впрочем, украинские войска держат оборону, добавляет Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово опрокидывают технику: зафиксированы новые отметки, кроме Z и V. Новая отметка на военной технике зафиксирована в Мариуполе, теперь это круг, или буква "О". Грузовики двигались на север Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского по данным Мариупольского сопротивления.

"Фиксируем усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Россияне пытаются усилить защиту Ростовской области. Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку прикрыть ночью. Снова на неделе активно работает вражеская авиация".

Заходит из Приморско-Ахтарска через с. Урзуф в Запорожье. Неожиданные движения через Мариуполь в Ростовскую область. Малые колонны в сопровождении военной полиции. Не менее четырех колонн в неделю по Бердянскому и Пологовскому направлениям. Отслеживаем, пока для выводов мало данных", – отмечает Петр Андрющенко.

В остальном сохраняются приоритеты передвижения в сторону Времеевского и Кураховского отрезков, добавляет он.