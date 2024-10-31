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Российские документы для военных КНДР: за кого попытаются выдавать корейских оккупантов

В ЦПИ сообщили, как будет работать российская пропаганда по военным КНДР

сегодня, 14:37
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Недилько Ксения

3000 военных КНДР на Курщине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

Российские документы для военных КНДР: за кого попытаются выдавать корейских оккупантов

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Он отметил, что корейцев постепенно будут вводить в бой в разные подразделения армии РФ, их российские документы уже готовы.

"Они будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов. Это линейные части.

Отдельные и инженеры из КНДР присутствуют на Донбассе.

В общем, россияне планируют привлекать военных из КНДР на Курщине для обучения в боевых условиях. Всего в России сейчас 12 тысяч военных КНДР" , – отмечает руководитель ЦПД.

Коваленко также сообщил, что в дальнейшем россия также планирует привлекать военных КНДР на временно оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                    

РФ массированно ударила по позициям ВСУ в Курщине: какие цели в Сил обороны

Целью Вооруженных сил Украины на территории Курской области является не содержание контроля над местностью, а нанесение максимальных потерь российским войскам для уменьшения их давления на других направлениях фронта, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, численность российских войск в Курской области, стремящихся выполнить приказ диктатора Владимира Путина и оттеснить украинскую армию, составляет около 50 тысяч человек.

Эксперт подчеркнул, что на Курском направлении ситуация остается маневренной, и в ответ на наступательные действия РФ украинские войска продолжают проводить успешные контратаки.



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