Российские документы для военных КНДР: за кого попытаются выдавать корейских оккупантов

3000 военных КНДР на Курщине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Он отметил, что корейцев постепенно будут вводить в бой в разные подразделения армии РФ, их российские документы уже готовы.

"Они будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов. Это линейные части.

Отдельные и инженеры из КНДР присутствуют на Донбассе.

В общем, россияне планируют привлекать военных из КНДР на Курщине для обучения в боевых условиях. Всего в России сейчас 12 тысяч военных КНДР" , – отмечает руководитель ЦПД.

Коваленко также сообщил, что в дальнейшем россия также планирует привлекать военных КНДР на временно оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Целью Вооруженных сил Украины на территории Курской области является не содержание контроля над местностью, а нанесение максимальных потерь российским войскам для уменьшения их давления на других направлениях фронта, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, численность российских войск в Курской области, стремящихся выполнить приказ диктатора Владимира Путина и оттеснить украинскую армию, составляет около 50 тысяч человек.

Эксперт подчеркнул, что на Курском направлении ситуация остается маневренной, и в ответ на наступательные действия РФ украинские войска продолжают проводить успешные контратаки.