Баллистическая ракета средней дальности, известная под названием "Орешник", которую российский диктатор Владимир Путин представляет как новейшую разработку, оказалась вооружением, созданным гораздо раньше. Как сообщает издание Defense Express, эта ракета была разработана еще несколько лет назад, что подтверждают результаты анализа ее обломков.

Российская ракета Орешник (фото из открытых источников)

В частности, исследователи получили фотографию детали ракеты, на которой отчетливо видны серийный номер и дата изготовления — 12 апреля 2017 года. Это свидетельствует о том, что ракету, которой Россия нанесла удар по Днепру в ноябре, собрали примерно в период 2017-2018 годов. Однако, как отмечают эксперты, разработка ракеты началась еще раньше, вероятно, в начале 2010-х или даже раньше.

Эксперты предполагают, что "Орешник" — это не что иное, как новое название ракеты РС-26 "Рубеж". Серийное производство этой ракеты Россия планировала начать в 2017 году. Даты изготовления деталей и технический анализ указывают на то, что ракета имеет гораздо более древнее происхождение, чем это пытается представить российская сторона.

Аналитики Defense Express подчеркивают, что данная ситуация является очередным подтверждением системного нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF Treaty). Кремль продолжал создавать новые ракеты, даже при соблюдении ограничений сделки.

"В конце концов, то, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, в очередной раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности из США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для Искандера", – подчеркнули аналитики.

Таким образом, "Орешник" является не новейшей разработкой, а еще одним примером продолжительной работы России над угрожающими технологиями.

Напомним, что "Комментарии" писали о точные даты предполагаемого пуска ракет "Орешник" . Аналитические ресурсы и Пентагон сообщили, что Россия может готовить удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Ресурс Alpha Centauri провел исследование на основе открытых данных и обнаружил точные даты возможной атаки России.

Перед первым применением ракеты "Орешник" Россия отправила сигнал в NOTAM — это система специального оповещения для информирования пилотов, авиадиспетчеров и других сторон о важных изменениях в аэронавигации. Тогда сообщение содержало запрет на полеты, действовавший с 4 до 20 часов каждый день с 21 по 23 ноября, а также координаты полигона Капустин Яр. Именно 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру ракетой "Орешник".

