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Российская пропагандистка Симоньян поблагодарила Безуглую за помощь по удару по Сумам

Безуглая получила благодарность от российской пропагандистки Симоньян.

сегодня, 14:16 comments2115
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Slava Kot

13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центральной части города Сумы, где погибли 34 человека, в том числе двое детей. После удара народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что целью атаки россиян якобы стали военные, которых должны были награждать. На слова Безуглой отреагировала российская пропагандистка Маргарита Симоньян, поблагодарившая за эту информацию народную депутатку Украины.

Российская пропагандистка Симоньян поблагодарила Безуглую за помощь по удару по Сумам

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Маргарита Симоньян во время выступления на пропагандистском шоу РФ выразила благодарность Марьяне Безуглой за ее слова о якобы информации, которую получили россияне о награждении украинских военных.

"Мало бывает прилетов. Мало, что вообще происходит на войне. И действительно прилетов, то, что произошло в Сумах. Спасибо, Марьяне Безуглой, этой украинке, которая, наверное, не хотела нам так помогать, но помогла. Которая призналась, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске", — заявила Симоньян.

После российского удара по Сумам, Безуглая опубликовала обращение к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

"Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплениях. И на полигонах до сих пор построение... Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации…", — написала нардепка.

Также Безуглая обратилась к президенту, почему ему нормально "молчать и держать совков?".

Отметим, что, несмотря на заявление Безуглой, Центр стратегических коммуникаций назвал ложью информацию об "ударе по скоплению военных" в Сумах. По их словам, Конгресс-центр – это гражданское здание и никаких подтверждений присутствия военных там нет.

В результате атаки баллистическими ракетами РФ погибли 34 человека, в том числе двое детей. Всего во время атаки России по Сумам пострадали более 100 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто из военных ВСУ погиб в Сумах после удара РФ.



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