В русской армии с каждым месяцем становится все меньше желающих подписывать контракты. Как отмечают украинские военные аналитики, новобранцев заменяют люди в возрасте 55-59 лет. Большинство из них идут служить не ради победы, а, чтобы заработать деньги и решить собственные финансовые проблемы. Однако из-за своего возраста они не способны выполнять боевые задания на уровне, который нужен российскому командованию.

Контрактники РФ на войне

Эта тенденция связана с тем, что обещанные "большие выплаты" больше не привлекают молодых и здоровых мужчин. Государство же набирает тех, кто готов рисковать жизнью, чтобы хоть как-то заработать.

“Качество российских контрактников существенно упало. Кроме уменьшения количества "добровольцев за большие выплаты", подписывать контракты часто идут люди в возрасте 55-59 лет, которые хотят получить деньги для решения собственных проблем, но физически не способны воевать необходимым российским командованием", — написал Коваленко.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает готовиться к ракетным атакам на Украину, особенно в зимний период, используя проверенные тактики влияния. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что такое поведение врага было предсказуемым, и украинцам нужно действовать взвешенно и соблюдать правила безопасности.

Ранее "Комментарии" также писали, что в Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью дроны атаковали три области РФ и аннексированный Крым. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в своде Минобороны РФ.