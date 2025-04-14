Российская армия собирается до 9 мая зайти в еще один регион Украины

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Лиля Воробьева
Военный аналитик Игорь Романенко заявил, что российские войска намерены совершить прорыв в направлении Днепропетровской области до 9 мая. Эта дата символична для Кремля, и, как отмечает эксперт, Владимир Путин стремится использовать традиционный парад в Москве для демонстрации прогресса на фронте.
Наступление РФ на Днепропетровщину (фото из открытых источников)
В комментарии YouTube-канала РБК-Украина Романенко сказал:
Как отмечает Романенко, пока непонятно, удастся ли России реализовать эти планы, ведь неизвестно, смогут ли оккупационные войска найти для этого необходимые ресурсы.
Эксперт также отметил, что в этом году Россия намерена мобилизовать 160 тысяч новобранцев. В настоящее время идет весенний призыв, а осенью ожидается следующая волна мобилизации.
"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них введены в конституцию. И вообще же и Стив Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Кит Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две", будет понятно.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне готовят к продолжению войны . Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия не желает окончания войны.
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