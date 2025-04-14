Российская армия собирается до 9 мая зайти в еще один регион Украины

Военный аналитик Игорь Романенко заявил, что российские войска намерены совершить прорыв в направлении Днепропетровской области до 9 мая. Эта дата символична для Кремля, и, как отмечает эксперт, Владимир Путин стремится использовать традиционный парад в Москве для демонстрации прогресса на фронте.

Наступление РФ на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

В комментарии YouTube-канала РБК-Украина Романенко сказал:

"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, завершающего итоговую 'специальную военную операцию'. Ну, и показать, в частности, еще дополнительно области, где воюют. Вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян — Ред.) зайти в Днепропетровскую область".

Как отмечает Романенко, пока непонятно, удастся ли России реализовать эти планы, ведь неизвестно, смогут ли оккупационные войска найти для этого необходимые ресурсы.

Эксперт также отметил, что в этом году Россия намерена мобилизовать 160 тысяч новобранцев. В настоящее время идет весенний призыв, а осенью ожидается следующая волна мобилизации.

"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них введены в конституцию. И вообще же и Стив Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Кит Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две", будет понятно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне готовят к продолжению войны . Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия не желает окончания войны.

"Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Путин сосредоточен на продолжении войны. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не будет. на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли — в дальнейшем будут воевать", — подчеркнул Владимир Зеленский.