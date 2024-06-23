Российская армия продолжает наступление на стратегический украинский город: оккупанты продвинулись вперед

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области, имея определенные незначительные успехи. Оккупанты недавно продвинулись в пределах восточного Часового Яра, совершая наземные атаки в этом районе 22 июня.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска начали отступать из микрорайона Канал, и что российские силы пересекли неопределенный участок канала Северский Донец-Донбасс. Однако ISW не нашел подтверждения этих заявлений.

Российские войска также продолжают наземные атаки к северу от Часового Яра вблизи Григоровки, к востоку от города возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Подразделения российской добровольческой бригады "Север-В" и 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" (обе — Российского добровольческого корпуса) продолжают действовать близ Временного Яра, что свидетельствует об их активном участии в боевых действиях в этом направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ наращивает темпы летнего наступления . Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области.

По данным отчета, российские наступательные операции в Харьковской области преследуют цель удерживать украинские силы и отвлекать их внимание, что позволяет активизироваться на других участках фронта. В результате российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка и поддерживают относительно высокую их интенсивность, одержав несколько тактических побед.

