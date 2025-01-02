Российская армия попала в "смертельную ловушку" на Юге: о чем идет речь

Острова между левым и правым берегами Днепра стали зоной смертельной опасности для российских оккупантов. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.

Наступление РФ на Херсон (фото из открытых источников)

По словам Братчука, эти острова находятся под огневым контролем Сил обороны Украины, а эффективное артиллерийское противодействие наносит врагу значительные потери. Только за последние сутки было уничтожено несколько плавсредств, которые российские военные использовали для переправы на острова, в частности лодки.

"Сейчас в поле зрения их активности есть остров Казацкий, Большой Потемкинский и Забич", — отметил Братчук.

Спикер пояснил, что российские силы пытаются захватить небольшие островные плацдармы, чтобы усилить давление на правобережные районы Украины. Кроме того, их активность имеет целью сдерживание украинских резервов, чтобы помешать их переброске на важные направления фронта.

"Острова действительно смертельны для врага, ведь даже те россияне, которые каким-то образом могут закрепиться там, не имеют ни дополнительного боекомплекта, ни продовольствия, ни питьевой воды. Для них это путь в один конец", — подчеркнул Братчук.

Напомним, что " Комментарии" писали о том, что в купанты принудительно вывозят детей из Мариуполя. Россияне на оккупированной территории активно "перевоспитывают" детей — пытаются навязывать им идентичность "русского мира".

В Центре национального сопротивления рассказали, что из временно оккупированного Мариуполя вывезли в Петербург 119 детей на пропагандистское "перевоспитание". Оккупационные власти организовали для них агитационные встречи, направленные на ассимиляцию и навязывание идентичности "русского мира".