Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед, благодаря численному превосходству в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.

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Впрочем, несмотря на упорные бои, прогресс российских войск за последние два года остается крайне медленным. Аналитики указывают на системные проблемы внутри российской армии как главную причину этого.

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, летнее наступление РФ вряд ли станет переломным, хотя оккупанты могут временно захватить несколько тысяч квадратных километров. Он подчеркнул, что армия РФ не способна проводить скоординированные и сложные боевые операции из-за нехватки качественной разведки, логистических трудностей, коррупции и низкого уровня подготовки личного состава.

"Единственное, на что сейчас способна российская армия, — это массовые штурмы, обесценивающие жизнь солдат и превращающие потери в средство обретения территорий. В армии много людей, но почти все — без должной подготовки", — подчеркнул Матвеев.

Военные блоггеры и независимые российские СМИ также разоблачают хаос в военном управлении РФ. Генералы выдают фальшивые рапорты об успехах, а солдат бросают в мясорубки. Распространенная взяточничество: командиры берут деньги за то, чтобы вывести бойцов из передовой. Применяются наказания – от содержания в клетках до отправления на самоубийственные атаки, известные под термином "обнуление".

Это все приводит к катастрофическому падению морального духа, дезертирству, алкоголизму и наркозависимости в армии РФ, утверждают источники.

Один из известных военных блогеров под псевдонимом "Филолог в засаде" критикует мифы о боевой силе и патриотизме. По его словам, обычный солдат тратит львиную долю зарплаты на базовые вещи – продукты, амуницию, дроны, рации, генераторы и горючее. Это подрывает доверие к официальной пропаганде.

Также блоггеры отмечают, что фейковые заявления о "захвате сел" указывают на то, что подразделения окупантов часто не получают ни поддержки авиации, ни артиллерийского прикрытия.

Ранее "Комментарии" уже писали, что масштабная ночная атака врага 29 июня значительно усложнила работу украинской противовоздушной обороны (ПВО), поэтому, по словам Анатолия Храпчинского, заместителя гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, Украина должна усилить свои радиолокационные возможности.