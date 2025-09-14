Российская армия использует подземные трубы: что известно о попытке прорыва в Купянск

Российские войска на Купянском направлении снова прибегли к нетипичной тактике, а именно попытки продвижения в тыл украинских позиций через подземные трубопроводы. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это уже третий случай использования труб для перемещения личного состава РФ за время полномасштабной войны.

Россия пытается прорваться в Купянск через трубы. Фото иллюстративное

Как пишет ISW со ссылкой на источник в украинской военной разведке, группа российских военных вошла в газопровод из лесистой местности вблизи Лимана Первого и несколько дней передвигалась по трубе на электроскутерах и специальных носилках с колесами. Выход был зафиксирован недалеко от Радьковки, что к северу от Купянска.

После выхода из трубопровода россияне пытались продвинуться в город и к железнодорожному пути. Украинский Генштаб подтвердил факт такой операции, но подчеркнул, что врагу не удалось закрепиться в самом Купянске. Командир украинского подразделения беспилотников сообщил, что украинские войска нанесли удар по трубопроводу, повредив его. Это сделало невозможным дальнейшее использование маршрута оккупантами.

Аналитики ISW подчеркивают, что повторное применение такой тактики свидетельствует о способности российской армии передавать боевой опыт между разными подразделениями. Ранее подобные операции с использованием труб были зафиксированы в Авдеевке в январе 2024 года и Курской области РФ в марте 2025 года.

Эксперты из Института изучения войны считают, что это также может служить примером адаптации на месте, ведь трубопроводы позволяют скрытно передвигаться и избегать ударов украинских беспилотников, обеспечивая определенный уровень маскировки.

Несмотря на попытку продвинуться, Генштаб ВСУ сообщил, что три нити из четырех были повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем украинских сил.

