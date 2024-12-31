Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступу в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 декабря. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточную Махновку (юго-восточнее Суджи) и захватили Черкасскую Конопельку (юго-восточнее Суджи), хотя вероятно не в последний день.

Российские военкоры утверждали, что российские войска, включая подразделения 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады РФ, захватили Агроном (восточнее Суджи), но ISW не нашло визуальных доказательств этого заявления.

Российские источники утверждали, что украинские войска атаковали неопределенные районы Курской области. Сообщается, что силы чеченского спецназа имени Ахмата действуют вблизи Суджи, а подразделения российской 83 бригады ВДВ действуют в Кореневском районе.

30 декабря оперативный штаб Курской области заявил, что российская ПВО сбила три украинских ракеты над Курской областью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области. Военное руководство РФ взыскало в Курскую область более 50 тысяч военных, в том числе солдат из Северной Кореи.

Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, ранее занятой украинцами, сообщает Associated Press со ссылкой на показания украинских защитников.

Издание пишет, что некоторые из боевых командиров ВСУ говорят о сложных условиях на передовой. Кроме того, военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности этой операции.

По словам одного из командиров, некоторые из приказов, получаемых его бойцами, не отражают реалии на поле боя из-за плохой коммуникации, а запоздалые приказы связаны с потерями территорий. Украинские солдаты говорят, мол, не были готовы к агрессивному российскому ответу в Курской области. Именно поэтому теперь они не могут ни контратаковать, ни отступить.